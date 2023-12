Haben die Mineral, Investments-Chefs darauf gepokert?

Die Mineral & Investments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,24 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12 GBP, was einem Unterschied von -26,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Dieser liegt bei 11,46 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe lag (+4,71 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mineral & Investments 2. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 20,04) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 86 Prozent). Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Mineral & Investments gemessen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Mineral & Investments beträgt 38,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,38, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Neutralen" Bewertung der Aktie führt.