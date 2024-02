Haben die Mineral Commodities-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Mineral Commodities liegt bei 20, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,43 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "gute" Gesamtbewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mineral Commodities-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,028 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" charttechnischen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,03 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-6,67 Prozent), was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "schlechte" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mineral Commodities eher neutral diskutiert. An zwei Tagen überwog eine positive Stimmung, während an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren hingegen positive Themen, was zu einer heutigen "guten" Einschätzung der Aktie führt. Mineral Commodities erhält somit insgesamt eine "gute" Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Mineral Commodities eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält Mineral Commodities insgesamt eine "neutrale" Einschätzung.