Haben die Microsoft-Chefs darauf gepokert?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Microsoft 30 Mal mit "Gut" bewertet, 4 Mal mit "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht". Langfristig betrachtet erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im vergangenen Monat gab es eine "Gut"-Empfehlung, während es keine "Neutral-" oder "Schlecht"-Empfehlungen gab. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -5,76 Prozent und ein mittleres Kursziel von 353,12 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Im Hinblick auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde für Microsoft eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Microsoft-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 332,44 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 367,44 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Microsoft somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den sozialen Medien waren die Meinungen der Marktteilnehmer überwiegend negativ gegenüber Microsoft. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hingegen hauptsächlich positiv. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale generieren, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Microsoft von der Redaktion somit für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

