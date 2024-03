Haben die Merian Chrysalis Investment-Chefs damit gerechnet?

Die Chrysalis Investments-Aktie wird derzeit von technischen Analysten betrachtet, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf analysieren. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 57,66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chrysalis Investments-Aktie mit 88,4 GBP einen Abstand von +25,78 Prozent vom GD200 (70,28 GBP) hat, was als "Gut"-Signal angesehen wird. Der GD50 beträgt 79,21 GBP, was einem Abstand von +11,6 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung, dass der Aktienkurs als "Gut" eingestuft wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung zeigt, dass Chrysalis Investments in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.