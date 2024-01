Haben die Melia Hotels-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Melia Hotels-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,93 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,96 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,51 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 5,67 EUR liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +5,11 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Melia Hotels-Aktie liegt bei 86 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,48, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Melia Hotels.

Die Anleger-Stimmung bei Melia Hotels in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Melia Hotels in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und zeigt für Melia Hotels keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.