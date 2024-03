Haben die Medialink-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Medialink ist laut einer aktuellen Analyse neutral. Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Medialink eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positve Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Medialink von 0,185 HKD eine -2,63-prozentige Entfernung vom GD200 (0,19 HKD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,19 HKD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Medialink-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Medialink zeigt eine Ausprägung von 64,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,82, woraus sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich kein bedeutender Trend in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als sonst. Daher erhält die Medialink-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.