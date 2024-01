Haben die Mayr-Melnhof Karton-Chefs damit gerechnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mayr Melnhof Karton beträgt das aktuelle KGV 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" durchschnittlich ist. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Mayr Melnhof Karton in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sechs Tage lang keine negative Diskussion, und an sechs weiteren Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mayr Melnhof Karton daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Mayr Melnhof Karton-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Mayr Melnhof Karton mit -28,62 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 32,73 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.