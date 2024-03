Haben die Manitowoc-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Manitowoc-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem RSI der letzten 25 Tage (68,23), so ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Manitowoc-Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Manitowoc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,96 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (15,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Manitowoc-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik also als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Manitowoc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Mit einer Differenz von 17,58 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Manitowoc-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 20 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 54,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält die Manitowoc-Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.