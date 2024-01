Haben die Magnetic ResourcesL-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Magnetic Nl-RSI liegt bei 90,91, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 60,87 und führt zu einer neutralen Bewertung über 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch für Aktien Einschätzungen beeinflussen kann. Bei Magnetic Nl wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Magnetic Nl in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Magnetic Nl mit einem Kurs von 0,985 AUD inzwischen -4,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +26,28 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.