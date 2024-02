Haben die Macquarie Bank Ltd Pref-Chefs darauf gepokert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger gegenüber der Maquarie Bank-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im Vergleich zum üblichen Niveau neutral. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +0,55 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +0,61 Prozent auf. Dadurch erhält die Maquarie Bank-Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, während in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Maquarie Bank liegt bei 41,67, was als neutral betrachtet wird. Ebenso bewegt sich der RSI25 bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für die Maquarie Bank-Aktie eine neutrale Bewertung in den analysierten Kategorien.