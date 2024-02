Haben die MBK-Chefs darauf gepokert?

Die Mbk-Japan-Aktie hat in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 302,35 JPY, während der aktuelle Kurs bei 274 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 318,96 JPY liegt über dem aktuellen Kurs und ergibt eine Abweichung von -14,1 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mbk-Japan liegt bei 56,82, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Medien zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Mbk-Japan in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Mbk-Japan insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.