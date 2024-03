Haben die Luzhou Laojiao-Chefs darauf gepokert?

Die Luzhou Laojiao Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200-Wert bei 202,6 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 185,56 CNH um -8,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 162,74 CNH, was einer Abweichung von +14,02 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Luzhou Laojiao Aktie mit einem KGV von 21,45 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Luzhou Laojiao in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich hingegen vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Luzhou Laojiao Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung für die Luzhou Laojiao Aktie.