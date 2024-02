Haben die Lindblad Expeditions-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "OFS Capital":

Die Aktie der Lindblad Expeditions wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 1 Neutral-Bewertung und 0 Schlecht-Einstufungen ergibt sich daraus eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -3,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lindblad Expeditions diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag negative Themen vorherrschten. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Lindblad Expeditions derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Hotels Restaurants und Freizeit" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Lindblad Expeditions in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,29 Prozent, was eine Underperformance von -15,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite des Unternehmens mit -15,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.