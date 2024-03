Haben die Lenovo-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Dividendenrendite von Lenovo beträgt derzeit 4,26 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 4,93 Prozent liegt. Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral". Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie erzielte Lenovo im letzten Jahr eine Rendite von 28,72 Prozent, was 49,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "gut".

Die Anleger-Stimmung zu Lenovo ist gemischt, wobei in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien zu finden waren. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Aus technischer Sicht erhält die Lenovo-Aktie eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl nahe dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Lenovo sowohl für die Dividendenpolitik, die Anleger-Stimmung als auch die technische Analyse neutral bewertet.