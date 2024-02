Haben die Leju Holdings-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger bei Leju ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Positiv ist jedoch, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Leju in den letzten Monaten sehr gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ist die Leju-Aktie derzeit 8,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als gut eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage ist die Einschätzung jedoch schlecht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Leju-Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gute RSI-Bewertung für Leju.