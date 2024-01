Haben die Legrand-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Legrand":

Die Legrand-Aktie hat eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent, was 1,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Legrand-Aktie zeigt einen Wert von 86 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 47,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Legrand basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung weiter stützt.

Das Sentiment und der Buzz um die Legrand-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch die Anzahl der Beiträge in den Diskussionen hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Legrand in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Stufe.