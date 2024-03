Haben die Lecron Internet Media Industry-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lecron Industrial Development liegt derzeit bei 43,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 41. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Lecron Industrial Development 6,85 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,47 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,15 Prozent zum GD200 und wird als "schlecht" bewertet. Der GD50 liegt bei 5,47 CNH, was einen neutralen Abstand von 0 Prozent ergibt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lecron Industrial Development beträgt 64, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine neutrale Bewertung ergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lecron Industrial Development ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um die Aktie. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "gut".