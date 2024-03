Haben die Leaptek-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, und basierend darauf ist Huabao mit einem Wert von 19,3 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Das Branchen-KGV liegt bei 36,77, was einen Abstand von 48 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Huabao-Aktie von 2,34 HKD eine Entfernung von -12,36 Prozent vom GD200 (2,67 HKD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Hingegen liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 2,31 HKD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Huabao in den letzten Monaten eine übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividende ist Huabao im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Chemiebranche mit einer Dividende von 0,67 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,91 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht".