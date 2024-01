Haben die LTC Properties-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an acht Tagen die negative Stimmung überwog. Besonders die Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen LTC Properties Inc haben in den letzten Tagen zugenommen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die LTC Properties Inc-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für 7 Tage beträgt 41,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 32,92 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 32,38 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,64 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 32,52 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen der LTC Properties Inc zeigen, dass von insgesamt 6 Bewertungen 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Die Kursprognose liegt bei 35,4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 9,33 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die LTC Properties Inc-Aktie.