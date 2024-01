Haben die L3Harris Technologies-Chefs darauf gepokert?

Die L3harris-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von den insgesamt 9 Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden, entfallen 6 auf "Gut" und 3 auf "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 246,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,45 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 188,56 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 207,8 USD, was einer positiven Abweichung von 10,2 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die L3harris-Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die L3harris-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,2) bestätigt ebenfalls diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für L3harris.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Frequenz und Intensität der Diskussionen.

Zusammenfassend ergibt sich für die L3harris-Aktie eine insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.