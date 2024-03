Haben die Kura-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Kura Sushi wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,83 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Kura Sushi-Aktie hindeutet. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 31,84 auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kura Sushi bei 3472,43 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4505 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,74 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 3981,7 JPY, was einer Distanz von +13,14 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kura Sushi festgestellt wurde. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen waren jedoch höher, was zu einer positiven Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Kura Sushi in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einschätzung.