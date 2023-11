Haben die Kunshan Kinglai Hygienic Materials-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Kunshan Kinglai Hygienic Materials liegt der aktuelle RSI-Wert bei 53,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Signals als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Positionierung der Aktie hinweist.

Im Vergleich zur Gesamtbranche "Industrie" hat die Aktie von Kunshan Kinglai Hygienic Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,99 Prozent erzielt, was 45,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Bauprodukte" beträgt 0,22 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 45,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kunshan Kinglai Hygienic Materials bei 55, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauprodukte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.