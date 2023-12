Haben die Kronos Bio Inc-Chefs damit gerechnet?

Anleger: Kronos Bio erhält gemischte Bewertungen

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Kronos Bio in sozialen Medien neutral. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Kronos Bio in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Kronos Bio liegt bei 1,25 USD und damit +14,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "gut" ergibt. Allerdings zeigt die Distanz zum GD200 von -13,19 Prozent auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Einschätzung. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Kronos Bio in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt wird Kronos Bio daher in Bezug auf Sentiment und Buzz als "neutral" bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Kronos Bio insgesamt eine Bewertung von 1 Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "gut", basierend auf 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht" Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 10 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 700 Prozent, was einer "gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Kronos Bio somit eine "gut"-Bewertung.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Bewertungen für Kronos Bio gemischt ausfallen, wobei die Analysten eine positive Entwicklung erwarten.