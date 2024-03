Haben die Koyo-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Koyo-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 90, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Koyo weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Koyo.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Bauwesen"-Branche erzielte Koyo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent, was eine Underperformance von -22,58 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Koyo um 22,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Koyo-Aktie aufgrund des Unterschieds zwischen dem Schlusskurs am letzten Handelstag und dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Koyo.