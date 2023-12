Haben die Kosmos Energy-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie von Kosmos Energy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9,59 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 36,19 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kosmos Energy im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Kosmos Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,86 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,04 USD, was einer Differenz von +2,62 Prozent entspricht und somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl im 200-Tages- als auch im 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Kosmos Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 19,75 Prozent, was zu einer Underperformance von -8,58 Prozent für Kosmos Energy führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Einstufung als "Schlecht".