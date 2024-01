Haben die Korab Resources-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse von Korab zeigt gemischte Signale. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt deutet auf einen Abwärtstrend hin, da der letzte Schlusskurs (0,018 AUD) deutlich unter beiden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für Korab ist neutral, da es in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen gab. In den letzten Tagen gab es auch keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI für 7 Tage eine "Gut"-Bewertung und der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Das Sentiment und der Buzz um Korab haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke führt.

Insgesamt erhält Korab gemischte Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz.