Haben die Kimberly-Clark-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Der Kimberly-clark-Kurs wird am 02.05.2023, 09:33 Uhr an der Heimatbörse New York mit 145.85 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Kimberly-clark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kimberly-clark mit einem Wert von 25,4 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushaltsprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 199,67 , womit sich ein Abstand von 87 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Kimberly-clark hat mit einer Dividendenrendite von 3,39 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2021.24%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushaltsprodukte"-Branche beträgt -2017,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kimberly-clark-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kimberly-clark als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 130,17 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -10,75 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 145,85 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".