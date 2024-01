Haben die Ke Holdings Inc-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "KE Holdings":

Die technische Analyse der Ke-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-tägige gleitende Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist ebenfalls auf einen neutralen Zustand hin. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 ergeben eine "Neutral"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment für die Ke-Aktie ist insgesamt negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies zeigt sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien, in denen vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch neutral.

Zusammenfassend erhält die Ke-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Indikators und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Schlecht".