Haben die Kamedaika-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Für Kameda Seika ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 70,5, was auf eine schlechte Performance in den letzten 25 Tagen hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kameda Seika besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten Zeitraum eine positive Richtung. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zu Kameda Seika ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Internetkommunikation.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kameda Seika bei 4190,65 JPY, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4320 JPY, was einem Abstand von +3,09 Prozent zur GD200 entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4275,8 JPY, was einer Differenz von +1,03 Prozent zur aktuellen Aktie entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.