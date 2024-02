Haben die Kam Hing-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Churchill Capital Corp":

Die Kam Hing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,28 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,255 HKD, was einem Unterschied von -8,93 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für Kam Hing liegt der letzte Schlusskurs von 0,26 HKD nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-1,92 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Kam Hing-Aktie aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Kam Hing-Aktie bei -16,13 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 4,73 Prozent, wobei Kam Hing mit 20,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger lässt sich auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien einschätzen. Die Kommentare und Befunde zu Kam Hing auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kam Hing bei 7. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 30,44) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass Kam Hing unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.