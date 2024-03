Haben die K, P-Chefs damit gerechnet?

Die K&p-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 20 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +14 im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche und führt dazu, dass die K&p-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die K&p-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die K&p-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,76 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +2,56 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die K&p-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.