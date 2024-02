Haben die KAO-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index, ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kao-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,37 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Kao-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Kao-Aktie von 5678 JPY eine positive Entfernung von +7,7 Prozent vom GD200 (5271,84 JPY), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 5806,84 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal aufgrund des -2,22 prozentigen Abstands führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kao-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Kao-Aktie, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.