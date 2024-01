Haben die K2 Gold-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von K2 Gold verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -9,09 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" (bei -10,66 Prozent) eine Überrendite von 1,57 Prozent bedeutet. Für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,66 Prozent, wobei K2 Gold aktuell um 1,57 Prozent darüber liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von K2 Gold beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für K2 Gold ist ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von K2 Gold derzeit 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 38,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.