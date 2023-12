Haben die Just Eat Takeaway.comv Adr-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse des Just Eat Takeaway-Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 14,2 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs 14,054 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie -1,03 Prozent vom GD200 entfernt ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,48 EUR, was einen Abstand von +4,26 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Nach Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (62,04 Punkte) und des 25-Tage-RSI (55,68 Punkte) ergibt sich, dass die Just Eat Takeaway-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Just Eat Takeaway deuten auf eine insgesamt positive Stimmung und Einschätzungen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Kommentare, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Gut" führt. Insgesamt ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung also angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Daher erhält Just Eat Takeaway in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.