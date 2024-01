Haben die Joby Aviation-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Joby Aviation":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Joby Aviation in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Joby Aviation in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Joby Aviation-Aktie mit einem RSI-Wert von 64,89 aktuell als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Joby Aviation-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,18 USD liegt, was einer Abweichung von -2,68 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, da der letzte Schlusskurs von 6,12 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Joby Aviation-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf die Joby Aviation-Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in den sozialen Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Joby Aviation in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.