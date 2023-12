Haben die Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen neutralen Wert von 57, während der RSI auf 25-Tage-Basis mit 73,07 als überkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 17,07 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,29 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Abstand von -2,98 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Neutral" bewertet.