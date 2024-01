Haben die Jiangsu Yangnong Chemical-Chefs darauf gepokert?

Die Jiangsu Yangnong Chemical zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 62,01 CNH liegt 2,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Aufgrund der Distanz von -8,89 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch langfristig als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hauptsächlich positive Stimmungen der Marktteilnehmer in Bezug auf Jiangsu Yangnong Chemical. Das Unternehmen wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv bewertet, und es gab keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Jiangsu Yangnong Chemical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,02 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.