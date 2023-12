Haben die Jiangsu Changjian Electronics-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Aktie von Jcet betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 60,98, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Aktie von Jcet hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jcet besonders negativ diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Jcet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen, die zu dieser Einstufung führen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.