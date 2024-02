Haben die Jasper Investments-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Jasper Investments wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 480,05 bewertet, was 4970 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", die ein KGV von 9,47 aufweisen. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Jasper Investments eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 12,44 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -62,44 Prozent im Branchenvergleich und einer insgesamt schlechten Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs.

Die Dividendenrendite von Jasper Investments beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird Jasper Investments insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen genannt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.