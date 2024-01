Haben die Iveda-Chefs darauf gepokert?

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Iveda-Aktie abgegeben. Alle Analystenbewertungen zusammen ergaben ein "Gut"-Rating für die Iveda-Aktie. Aktuelle Analystenupdates liegen jedoch nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 354,55 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,66 USD. Aus diesen Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Iveda-Aktie.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,98 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,66 USD ergibt einen Unterschied von -32,65 Prozent, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,68 USD, was einem Unterschied von -2,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt aktuell 53,33 Punkte bzw. 56,63 Punkte, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Iveda-Aktie führt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher erhält die Aktie hierfür eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Iveda-Aktie ein gemischtes Bild, mit überwiegend "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.