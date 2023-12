Haben die Itoham Yonekyu Holdings-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse von Itoham Yonekyu zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des 200-Tages-Durchschnitts liegt bei 1629,07 JPY, was einer Abweichung von +129,89 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3745 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 3968,3 JPY, was einer Abweichung von -5,63 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Itoham Yonekyu auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen über den Wert diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 86,36, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 66, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Itoham Yonekyu für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Itoham Yonekyu, basierend auf den verschiedenen technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung.