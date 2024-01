Haben die Intra-Cellular Therapies-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Telephone and Data Systems":

Die Intra-Cellular Therapies schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel bei den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0% aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,49% ist. Aufgrund dessen wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Intra-cellular Therapies insgesamt 10 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Dabei gab es 10 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im zurückliegenden Monat gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als positiv bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose von 76,2 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 6,34 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Intra-cellular Therapies liegt bei 61,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 33,98 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intra-cellular Therapies-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 59,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71,66 USD liegt, was einer Abweichung von +20,74 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem positiven Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Intra-cellular Therapies-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.