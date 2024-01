Haben die Internet Gold-Golden Lines-Chefs darauf gepokert?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist neutral, wenn es um Internet Gold-golden Lines geht. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Internet Gold-golden Lines daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Internet Gold-golden Lines. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Internet Gold-golden Lines-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit einem Wert von 2,96 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,97 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Internet Gold-golden Lines-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen einen Wert von 50 auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Internet Gold-golden Lines-Aktie aus der Sicht der Anlegerstimmung, Diskussionsstärke, technischen Analyse und Relative Strength Index als neutral bewertet.