Haben die Internet Gold-Golden Lines-Chefs damit gerechnet?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, was sich wiederum auf die Aktienbewertung auswirken kann. Bei Internet Gold-Golden Lines haben wir eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb wir die Bewertung als "Neutral" einstufen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" errechnen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Internet Gold-golden Lines, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 50 Punkten, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten und führt zu einer Bewertung als "Neutral" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Internet Gold-golden Lines in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -32,3 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.