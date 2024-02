Haben die AB International-Chefs damit gerechnet?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Ab International Group Corp von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in dieser Zeit mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,45 Prozent, was 29,3 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,15 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -13,03 Prozent, wobei die Ab International Group Corp aktuell 27,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass negative Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Unternehmen registriert wurden. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat abgenommen. Insgesamt wird die Ab International Group Corp daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Ab International Group Corp eine Ausprägung von 35,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.