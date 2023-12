Haben die Incyte-Chefs damit gerechnet?

Die Analystenbewertung für die Incyte zeigt eine neutrale Einstufung, basierend auf 6 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 1 schlechten Bewertung. Es gibt keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 88,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 42,97 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 61,9 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat die Incyte in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -53,64 Prozent gezeigt, während der Gesundheitssektor insgesamt eine Rendite von 8,64 Prozent erzielte. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für die Incyte in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Außerdem wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Incyte diskutiert. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.