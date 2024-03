Haben die Imperium Crown-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Imperium Crown-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was zu der gleichen Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung von Aktienkursen sind die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Imperium Crown untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich Imperium Crown gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -30 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.