Haben die Imperial Brands-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Imperial Brands wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 7,21 liegt sie insgesamt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,76 im Tabaksegment. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine positive Bewertung, da 5 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während 1 neutral und 0 negativ eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Imperial Brands liegt bei 2293,75 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 26,1 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich jedoch gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität rund um die Aktie waren unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Imperial Brands daher eine negative Note verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Imperial Brands-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder überkaufte noch überverkaufte Signale vorliegen, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Imperial Brands-Aktie basierend auf dem KGV, der Analysteneinschätzung, dem Sentiment und dem RSI.