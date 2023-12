Haben die Imdex-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse hat ergeben, dass die Imdex-Aktie derzeit verschiedene Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,83 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,91 AUD liegt, was einer Abweichung von +4,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,73 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber mit einer Abweichung von +10,4 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls analysiert, und es wurde festgestellt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Diskussionen über Imdex, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen über Imdex unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 41,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine weitere "Neutral"-Bewertung für die Imdex-Aktie.