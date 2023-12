Haben die Iflytek-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Kennzahl-Indikator, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Iflytek-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 38,24, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Iflytek-Aktie basierend auf dem RSI als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse bezieht sich auch auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Iflytek-Aktie auf 200 Handelstage bei 56,72 CNH liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 48,69 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Iflytek-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,31 Prozent erzielt, was 21,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt im Durchschnitt 17,25 Prozent, wobei Iflytek aktuell 17,05 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 0,19 % liegt Iflytek im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Software" (0,6 %) nur leicht darunter, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und der Branchenvergleich, dass die Iflytek-Aktie derzeit neutrale bis positive Signale aufweist und insgesamt mit einer guten Bewertung versehen wird.